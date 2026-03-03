Lo sfogo del chirurgo Oppido che ha operato Domenico col cuore bruciato | Ho fatto il mio mestiere mi state rovinando la vita

Il chirurgo Guido Oppido ha espresso tutta la frustrazione per le accuse ricevute in merito alla morte di Domenico, un bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi dopo un intervento di trapianto cardiaco fallito. Oppido ha affermato di aver fatto il suo mestiere e di sentirsi devastato dalle accuse che, a suo dire, stanno rovinando la sua vita.

Guido Oppido non ci sta a fare da parafulmine delle accuse per la morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto all’ospedale Monaldi dopo il fallito trapianto del cuore. Il cardiochirurgo pediatrico, sospeso dall’Azienda Ospedaliera dei Colli e indagato per omicidio colposo insieme ad altri sei tra colleghi e infermieri, non ha dubbi sulla sua totale buona fede. Anzi, se proprio vanno cercate le colpe, si dovrebbe guardare altrove. Inseguito dall’inviato di Massimo Giletti, il medico si è difeso: «Ho operato bene, ho fatto il mio mestiere», ha dichiarato, rivendicando 11 anni di lavoro in Campania e circa tremila interventi su bambini. 🔗 Leggi su Open.online

Chi è Guido Oppido, il chirurgo che ha operato Domenico: cosa spunta nel suo passatoAntonio Caliendo, il papà del piccolo Domenico, è stato chiaro: "Il professor Oppido adesso non lo voglio vedere manco da lontano.

Bimbo col cuore bruciato, il medico che l'ha operato rompe il silenzio: "Ho fatto tutto quello che dovevo fare"La vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di soli due anni e mezzo deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto di...

Morte Domenico, il chirurgo Oppido ospite di Giletti: Ho operato tremila bambini, non merito di essere trattato cosìLe parole sono arrivate come un fiume in piena, davanti alle telecamere del programma Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti e in onda su RaiTre.

Monaldi, lo sfogo di Oppido: «Ho salvato 3000 bimbi, anche io sono una vittima»Non ci sta a passare per il principale responsabile della morte del piccolo Domenico Caliendo. Non ci sta a subire una sorta di narrazione a senso unico, fondata sulla ricostruzione offerta ...

Il chirurgo Guido Oppido ha ribadito la sua innocenza e ha ricordato: "Ho operato tremila bambini, aiutavo le famiglie"

La mamma di Domenico Caliendo: «Sconcerto per dichiarazioni Oppido dopo trapianto»