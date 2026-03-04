Morte Domenico lettera del personale sanitario contro il chirurgo che l' ha operato

Il personale sanitario del Monaldi di Napoli ha scritto una lettera indirizzata ai vertici dell’Azienda ospedaliera dei Colli, inclusa la direttrice generale, denunciando una situazione ritenuta di estrema gravità. La missiva, firmata da infermieri, OSS e tecnici della Sala Operatoria, si riferisce alla morte di un paziente sottoposto a intervento chirurgico, contestando le modalità dell’operazione eseguita dal chirurgo coinvolto.

Una lettera firmata dal personale infermieristico, OSS e tecnico della Sala Operatoria e diretta a tutti i vertici dell'Azienda ospedaliera dei Colli a cui affierisce il Monaldi di Napoli, a partire dalla dg Anna Iervolino, per "sottoporre una situazione di estrema gravità che, da tempo, sta compromettendo in modo significativo il benessere professionale e umano degli operatori, nonché la sicurezza dell'assistenza erogata ai pazienti" e datata 27 gennaio 2026. A leggerla ai cronisti fuori dal duomo di Nola l'avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

