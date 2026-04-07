Migliorano le condizioni del 15enne di Chieti ricoverato a Pescara per meningite | sciolta la prognosi

Le condizioni del 15enne di Chieti, ricoverato in terapia intensiva pediatrica a Pescara per una meningite, sono in miglioramento. La prognosi, che era riservata, è stata sciolta e non ci sono più segnali di complicazioni. Il ragazzo è stato sottoposto a trattamenti medici specifici e le sue condizioni sono state monitorate attentamente dai medici dell’ospedale. Nessuna informazione aggiuntiva sulla durata del ricovero o sulle cause dell’infezione.

Il ragazzo ha risposto positivamente alle cure, fino al miglioramento odierno. Già rintracciati i suoi contatti stretti, che sono stati sottoposti a profilassi Migliorano le condizioni del 15enne di Chieti ricoverato nella terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Pescara per una forma di meningite. I medici hanno sciolto la prognosi, alla luce della risposta positiva alle cure registrata nelle ultime ore. A darne notizia è la Asl di Pescara: “il giovane - si legge in una nota - è attualmente in condizioni cliniche stabili e prosegue il percorso di cura sotto osservazione specialistica”. Il ragazzo era stato trasportato nella notte tra giovedì e venerdì all’ospedale di Chieti, dove era arrivato con i sintomi tipici dell’infezione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Profilassi per 53 contatti stretti del 15enne ricoverato per meningite, la Asl di Chieti: "Nessuna correlazione con il caso di Pescara"Mentre dall’ospedale di Pescara filtrano, seppur con la doverosa cautela, notizie di miglioramento delle condizioni del 15enne teatino ricoverato per... Meningite, sciolta la prognosi per il quindicenne ricoverato in Terapia IntensivaDall'ospedale Santo Spirito giunge la buona notizia sulle condizioni del ragazzo di Chieti ricoverato da alcuni giorni in Terapia intensiva... Temi più discussi: 1mattina News 2025/26 - Professoressa accoltellata, migliorano le condizioni - 30/03/2026 - Video; Trescore Balneario, migliorano le condizioni della prof accoltellata; Catania, migliorano le condizioni della donna accoltellata dall'ex marito a Picanello; Infortunio sul lavoro a Parma: migliorano le condizioni dell'operaio. Confesercenti, migliorano le condizioni di vita ma il 2026 si apre nell'incertezzaCrescita dell'occupazione e rallentamento dell'inflazione spingono verso un leggero miglioramento le condizioni di vita degli italiani nel 2025, riducendo la quota di popolazione esposta a fenomeni di ... ansa.it Coronavirus. Migliorano le condizioni dei due pazienti cinesi ricoverati allo SpallanzaniSono stabili e in continuo miglioramento le condizioni generali di entrambi. Il ragazzo italiano tornato da Wuhan continua ad essere in buone condizioni di salute. I tamponi naso-faringei ... quotidianosanita.it Addominali: 25 esercizi fondamentali per il core che migliorano anche equilibrio e postura x.com Resistenti all'umidità, migliorano la nostra routine quotidiana: è possibile ascoltare musica e cambiare il colore della luce LED integrata - facebook.com facebook