Prato 23enne accoltellato al cuore per aver difeso una collega da rapina e molestie di due giovani
Nella notte nel centro di Prato un giovane di 23 anni è stato ferito al cuore durante un episodio che sembra essere legato alla difesa di una collega da una rapina e molestie da parte di due giovani. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale con condizioni critiche. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al cuore la scorsa notte nel centro di Prato: le sue condizioni sono molto gravi. Fermati due giovani: il fendente sarebbe stato sferrato da un 16enne italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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