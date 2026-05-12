Prato 23enne accoltellato al cuore per aver difeso una collega da rapina e molestie di due giovani

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte nel centro di Prato un giovane di 23 anni è stato ferito al cuore durante un episodio che sembra essere legato alla difesa di una collega da una rapina e molestie da parte di due giovani. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale con condizioni critiche. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al cuore la scorsa notte nel centro di Prato: le sue condizioni sono molto gravi. Fermati due giovani: il fendente sarebbe stato sferrato da un 16enne italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Prato, 23enne accoltellato al petto dopo aver difeso una collega da molestie, arrestati un italiano e un sudamericano - VIDEOChoc a Prato dove un 23enne è stato accoltellato al petto dopo aver difeso una collega da delle molestie.

Prato, 23enne accoltellato al petto dopo aver difeso la collega molestata: due fermiCi sono due fermati in questura a Prato per l’accoltellamento del 23enne la notte scorsa nel centro.

Argomenti più discussi: Aggredito e accoltellato in piazza a Prato: 23enne in fin di vita. Fermati due uomini; OTTANT’ANNI BEN PORTATI? Ciclo al Vieusseux per raccontare la Repubblica; Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito; Si finge carabiniere e truffa un anziano: la Polizia denuncia una 26enne.

prato 23enne accoltellato alPrato, 23enne accoltellato al cuore per aver difeso una collega da rapina e molestie di due giovaniUn ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al cuore la scorsa notte nel centro di Prato: le sue condizioni sono molto gravi ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web