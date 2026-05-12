Prato 23enne accoltellato al cuore per aver difeso una collega da rapina e molestie di due giovani

Nella notte nel centro di Prato un giovane di 23 anni è stato ferito al cuore durante un episodio che sembra essere legato alla difesa di una collega da una rapina e molestie da parte di due giovani. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale con condizioni critiche. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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