Un nuovo modello di intelligenza artificiale vocale sviluppato da Mira Murati riesce a rispondere in circa 0,40 secondi, riducendo sensibilmente i tempi rispetto a quelli di OpenAI e Google. La tecnologia si distingue per la capacità di generare risposte rapide senza apparire troppo robotica, offrendo un'interazione più naturale. La differenza di latenza tra il modello di Murati e i concorrenti è al centro di questa innovazione nel settore.

? Punti chiave Come può un'IA rispondere in soli 0,40 secondi senza sembrare robotica?. Perché il nuovo modello di Mira Murati batte la latenza di OpenAI?. Come gestisce il sistema i compiti complessi senza interrompere il dialogo?. Cosa implicano le dimissioni dei dipendenti chiave per il futuro della startup?.? In Breve Latenza di 0,40 secondi contro 1,18 di OpenAI e 0,57 di Google.. Modello Mixture-of-Experts con 276 miliardi di parametri e 12 miliardi attivi.. Punteggio del 43,4 percento nel test Audio MultiChallenge per intelligenza e istruzioni.. Gestione dati tramite micro-intervalli da 200 millisecondi per eliminare pause artificiali..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA vocale: il nuovo modello di Mira Murati batte OpenAI e Google

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