L'IA non deve uccidere | le lettera dei dipendenti di Google e OpenAI ai loro capi per dire no Pentagono

I dipendenti di Google e OpenAI hanno firmato una lettera in cui chiedono ai loro dirigenti di rifiutare l’uso dell’intelligenza artificiale in applicazioni militari come armi letali e sistemi di sorveglianza di massa. La richiesta nasce dal sostegno all’azienda Anthropic, che si oppone all’integrazione dell’IA in questi settori. La lettera mira a esercitare pressione sui vertici delle aziende tecnologiche coinvolte.

OpenAI sta assumendo un tutore per l’IA: “Sarà un lavoro stressante”OpenAI cerca un responsabile della sicurezza dell’IA: un ruolo chiave per gestire rischi, abusi e impatti sociali dei suoi modelli avanzati.

IA, Anthropic e il Pentagono ai ferri corti. Amodei: “Le minacce non cambiano la nostra posizione”. OpenAI mediatore tra le partiÈ uno scontro che mette a nudo tutte le contraddizioni dell’intelligenza artificiale applicata alla difesa quello che si consuma in queste ore tra...

Ultimatum Usa ad Anthropic: l'IA deve superare i limiti eticiIl governo Usa vuole che l'Ia di Anthropic, Claude, operi senza restrizioni etiche. Hegseth minaccia di usare il Defense Production Act per forzare la collaborazione ... msn.com

I browser IA sono pericolosi, e nessuno ve lo diceI nuovi browser basati sull'Intelligenza Artificiale promettono di rivoluzionare il nostro modo di vivere il web, agendo per conto nostro. Non sono sicuri. tomshw.it

