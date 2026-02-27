L'IA non deve uccidere | le lettera dei dipendenti di Google e OpenAI ai loro capi per dire no Pentagono

I dipendenti di Google e OpenAI hanno firmato una lettera in cui chiedono ai loro dirigenti di rifiutare l’uso dell’intelligenza artificiale in applicazioni militari come armi letali e sistemi di sorveglianza di massa. La richiesta nasce dal sostegno all’azienda Anthropic, che si oppone all’integrazione dell’IA in questi settori. La lettera mira a esercitare pressione sui vertici delle aziende tecnologiche coinvolte.

I dipendenti di Google e OpenAI hanno firmato un documento congiunto a sostegno del rifiuto di Anthropic di integrare l’IA in sistemi di armi letali e di sorveglianza di massa, con l’obiettivo di fare pressione sui propri vertici affinché respingano a loro volta le richieste del Pentagono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

