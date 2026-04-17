OpenAI lancia il nuovo SDK | agenti IA più sicuri e autonomi

OpenAI ha annunciato il rilascio di un nuovo SDK destinato agli sviluppatori di agenti intelligenti. Le novità puntano a migliorare l'affidabilità e l'autonomia di queste applicazioni, offrendo strumenti più avanzati per il loro sviluppo. L'obiettivo dichiarato è rendere gli agenti IA più sicuri e capaci di operare in modo indipendente, facilitando l'integrazione in vari contesti aziendali.

OpenAI ha introdotto aggiornamenti cruciali al proprio kit di sviluppo per gli agenti, puntando a fornire alle imprese strumenti più affidabili e capaci di operare in autonomia. La nuova versione del software development toolkit (SDK) introduce funzionalità progettate per permettere alle aziende di costruire i propri assistenti digitali basati sui modelli della società, con un particolare sulla sicurezza operativa attraverso l’integrazione di ambienti protetti e sistemi di gestione avanzata. Il cuore della novità tecnica risiede nella capacità di isolamento operativo, nota come sandboxing. Questa tecnologia permette agli agenti di agire all’interno di spazi informatici controllati, limitando la loro azione a specifici ambienti di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI lancia il nuovo SDK: agenti IA più sicuri e autonomi Notizie correlate OpenAI punta agli agenti autonomi: ecco il piano Spud e FrontierUn documento interno di OpenAI, rivelato dopo una fuga di notizie, traccia la nuova rotta strategica dell’azienda per il secondo trimestre, puntando... OpenClaw: creatore verso OpenAI, rivoluzione in vista per gli agenti digitali autonomi.Peter Steinberg, creatore dell'innovativa IA personale OpenClaw, ha accettato un incarico presso OpenAI, la società di San Francisco guidata da Sam... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: OpenAI lancia il nuovo piano ChatGPT Pro a 100 dollari al mese; OpenAI lancia ChatGPT Pro a 103€: sfida diretta a Claude per conquistare gli sviluppatori; OpenAI sfida Anthropic e lancia GPT-5.4-Cyber dopo il caso Mythos. La cybersicurezza è la nuova competizione geopolitica?; OpenAI lancia il piano Pro da 100 dollari per ChatGPT. OpenAI lancia il piano Pro intermedioOpenAI ha introdotto un nuovo piano ChatGPT Pro da 103 euro al mese, una fascia intermedia pensata per utenti professionali che trovano troppo limitante il piano Plus e troppo costoso il ProAdvanced d ... zeusnews.it OpenAI lancia GPT-5.4-Cyber, il modello AI per la difesa informaticaOpenAI ha lanciato un nuovo modello pensato appositamente per le esigenze dei professionisti della sicurezza informatica. tuttotech.net Novo Nordisk ha annunciato una partnership con OpenAI. Intanto, Amazon lancia uno strumento di ricerca basato sull'intelligenza artificiale per accelerare la scoperta di farmaci. Ecco come l'IA si insinua sempre di più nel settore pharma. Fatti e numeri. x.com Moreno-Gama, 20 anni, è accusato di tentato omicidio. Prima di lanciare molotov contro la villa del capo di OpenAi ha inviato una mail. Un manifesto. E diversi messaggi in cui raccontava il suo odio per l’industria tecnologica - facebook.com facebook