IA e smartphone curano la Bpco | il modello Ogliastra è un esempio nazionale

Recentemente si è sviluppato un modello che utilizza l’intelligenza artificiale e gli smartphone per monitorare la pressione arteriosa in modo continuo. Questo sistema, chiamato Ogliastra, è stato adottato come esempio a livello nazionale. Sono stati introdotti strumenti Bluetooth che consentono di controllare i parametri vitali di un paziente da remoto, facilitando la gestione medica senza la presenza fisica in struttura sanitaria.

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? Punti chiave Come può uno smartphone monitorare i parametri vitali di un paziente?. Quali strumenti bluetooth permettono il controllo medico a distanza?. Perché questo modello è stato scelto come caso di studio nazionale?. Come cambia la gestione delle emergenze nelle zone geograficamente isolate?.? In Breve Sperimentazione avviata nel 2013 con fase cruciale di presa in carico nel biennio 201819.. Servizio operativo da novembre 2024 per il monitoraggio di 40 pazienti con Bpco.. Modello già replicato nelle aree sanitarie di Sulcis-Iglesiente e Toscana Nord-Ovest.. Caso di studio per progetto nazionale TEMPO promosso dall'Istituto Carlo Cattaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e smartphone curano la Bpco: il modello Ogliastra è un esempio nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mythos: il modello IA che fa tremare la Casa BiancaIl vertice tra il CEO di Anthropic, Dario Amodei, e la Chief of Staff della Casa Bianca, Susie Wiles, avvenuto questo 17 aprile 2026, segna un punto... Leggi anche: IA e sostenibilità cambiano la manifattura. Il «modello Bergamo» è tra i più virtuosi