Prima della conferenza «Manifattura oggi» in programma domani pomeriggio, abbiamo parlato con il professor Gianluca D’Urso. La discussione si è concentrata sulle trasformazioni della manifattura, con particolare attenzione all’impatto di intelligenza artificiale e sostenibilità. Tra i modelli di successo, è stato menzionato quello di una città del Nord Italia, riconosciuto come esempio virtuoso nel settore.

Intervista. Abbiamo intervistato il professor Gianluca D’Urso prima della conferenza «Manifattura oggi», in programma domani, 16 aprile, dalle 15 alle 17.30 al Palazzo della Libertà di Bergamo per «Bergamo Next Level» «Officine del futuro». Il tema che l’Università di Bergamo ha scelto per l’edizione 2026 di «Bergamo Next Level» è uno dei più complessi e dei più “caldi” per l’opinione pubblica, per la politica e per l’economia. Il mondo sta vivendo una serie di trasformazioni – anzi, di transizioni – sempre più rapide e coraggiose: si parla tanto di transizione digitale per indicare come l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - IA e sostenibilità cambiano la manifattura. Il «modello Bergamo» è tra i più virtuosi

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