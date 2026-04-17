Mythos | il modello IA che fa tremare la Casa Bianca

Il 17 aprile 2026 si è svolto un incontro tra il responsabile di un’azienda di intelligenza artificiale e un alto rappresentante della Casa Bianca. L’evento ha attirato l’attenzione perché ha riguardato un modello di IA considerato molto avanzato, che ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte. La riunione si inserisce in un momento di attenzione crescente sulle tecnologie emergenti e sulle loro implicazioni.

Il vertice tra il CEO di Anthropic, Dario Amodei, e la Chief of Staff della Casa Bianca, Susie Wiles, avvenuto questo 17 aprile 2026, segna un punto di svolta nelle relazioni tra il potere americano e i laboratori di intelligenza artificiale. Al centro dell’incontro figura Mythos, un modello linguistico di nuova generazione capace di scovare falle informatiche invisibili ai programmatori umani, la cui potenza ha costretto l’amministrazione Trump a superare le precedenti ostilità ideologiche per affrontare una questione di sicurezza nazionale. Dalla tensione diplomatica alla necessità strategica. Solo pochi mesi fa, il rapporto tra l’azienda guidata da Amodei e il governo degli Stati Uniti appariva irrimediabilmente compromesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mythos: il modello IA che fa tremare la Casa Bianca The Jacksons: Road To Victory | Full Documentary (4K 2160p) | the detail. Notizie correlate IA e banche: il nuovo modello Mythos scova falle nei sistemi finanziariDurante un incontro avvenuto questa settimana, il Segretario del Tesoro Bessent e il Presidente della Federal Reserve Powell hanno convocato i... IA e Difesa: il duello tra Anthropic e il Pentagono sul modello MythosDario Amodei, il vertice di Anthropic, incontra questo venerdì Susie Wiles presso la Casa Bianca per cercare di risolvere lo stallo durato mesi con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Casa Bianca si prepara a consentire alle agenzie federali l’accesso a Mythos di Anthropic; La Casa Bianca si prepara a rendere disponibile il modello di IA Mythos di Anthropic alle agenzie governative statunitensi; Così potente da far paura, ora anche Big Tech mette in guardia dai pericoli dell’Ia per la cyber sicurezza; Da Washington a Bruxelles, le strategie per il controllo dell’AI. La Casa Bianca si prepara a consentire alle agenzie federali l’accesso a Mythos di AnthropicL’annuncio arriva mentre cresce il dibattito sui rischi del nuovo modello di intelligenza artificiale, che potrebbe rendere molto più facile per gli hacker individuare vulnerabilità nei sistemi inform ... milanofinanza.it La Casa Bianca vuole usare Claude Mythos di AnthropicNonostante il ban di Anthropic, la Casa Bianca vuole usare il nuovo modello Claude Mythos per migliorare le protezioni contro cyberattacchi stranieri. punto-informatico.it La Casa Bianca dice che un accordo di pace sarà firmato entro la fine di aprile ma le ripercussioni sulle quotazioni dell’oro nero resteranno e non sono solo legate alle conseguenze della guerra facebook Libano, Casa Bianca, Hormuz. Sul Corriere, il racconto dei confini - anche politici - di questa guerra folle lo abbiamo grazie al gran lavoro che stanno facendo @martaserafini @viviana_mazza e @GretaPrivitera. Bello leggerle. x.com