Recentemente si è parlato molto di come le normative sull'intelligenza artificiale possano influenzare le aziende e la sicurezza informatica. Si discute di come le imprese possano sfruttare le nuove regole come un'opportunità, piuttosto che un ostacolo, e di quali certificazioni ISO siano riconosciute per attestare la sicurezza degli algoritmi. Si tratta di tematiche che coinvolgono aspetti tecnici e legali, con un focus sulla conformità e sulla protezione dei dati.

? Punti chiave Come trasformare l'obbligo dell'AI Act in un vantaggio competitivo?. Quali certificazioni ISO garantiscono la sicurezza degli algoritmi aziendali?. Perché l'innovazione governata è più sicura dell'innovazione tecnologica pura?. Come possono le imprese evitare il caos operativo con l'intelligenza artificiale?.? In Breve Convegno il 14 maggio ore 18 presso la Terrazza Civita. Partecipano Bruno Frattasi, Chiara Giacomantonio, Cristiano Cannarsa, Gabriele Fava e Andrea Chittaro. Normative europee AI Act, NIS2 e DORA guidano la gestione del rischio. Certificazioni ISOIEC 27001 e ISOIEC 42001 garantiscono sicurezza e accountability digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e sicurezza cyber: la sfida per trasformare le regole in valore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2025: l'anno che ha cambiato le regole #42LFOnAir #001 - Con Giuseppe Vaciago

Notizie correlate

IA e sicurezza: il muro di OpenAI tra rischi cyber e indaginiL’evoluzione dei modelli di intelligenza artificiale sta entrando in una fase di gestione del rischio senza precedenti, con aziende come OpenAI che...

Pirelli rafforza il Cyber Tyre con l’IA di Univrses per sicurezza e infrastrutturePirelli e Univrses annunciano una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di soluzioni avanzate per la mobilità connessa.

Temi più discussi: La sicurezza dei sistemi di Intelligenza Artificiale verso 8 miliardi di dollari entro il 2030; Perché l’AI sta cambiando il concetto stesso di sicurezza nazionale; Direttiva NIS2 e DORA: le nuove priorità per la sicurezza IT; Il Gruppo FS punta su sicurezza e innovazione: bodycam, AI e cyber security al centro della strategia.

La Commissione Ue è in trattative in corso con #OpenAI per l'accesso al nuovo modello AI di sicurezza informatica, mentre #Anthropic si rifiuta ancora di rilasciare Mythos. OpenAI ha annunciato giovedì che GPT-5.5-Cyber, una variante del suo ultimo modello x.com

Magistrale in Cybersecurity vs Magistrale in Ingegneria e Sicurezza di Rete - reddit.com reddit

IA agentica e cybersecurity: perché la sicurezza tradizionale non basta piùDall’IA generativa ai sistemi agentici autonomi, le imprese devono ripensare la resilienza informatica. Ma come? lineaedp.it

Contrasto ai malware polimorfici nel post-quantistico: crittografia, IA e Zero TrustGli attacchi polimorfici rappresentano una sfida sempre più rilevante nel contesto della crittografia post-quantistica (PQC – Post-Quantum Cryptography), poiché spostano il focus dalla sola robustezza ... agendadigitale.eu