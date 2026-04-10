L’evoluzione dei modelli di intelligenza artificiale sta portando a nuove sfide legate alla sicurezza informatica. Recentemente, un'azienda ha istituito un “muro” tra le proprie tecnologie di IA e le minacce cyber, al fine di prevenire abusi e attacchi informatici. Contestualmente, sono in corso indagini volte a verificare eventuali utilizzi impropri di questi strumenti e le misure adottate dall’azienda per garantire la protezione dei dati.

L’evoluzione dei modelli di intelligenza artificiale sta entrando in una fase di gestione del rischio senza precedenti, con aziende come OpenAI che decidono di limitare l’accesso a strumenti di cybersecurity solo a partner selezionati, seguendo la scia di Anthropic che ha dichiarato l’eccessiva pericolosità di una propria nuova tecnologia per il grande pubblico. Mentre le autorità americane convocano i vertici bancari per discutere delle minacce digitali e la Florida avvia un’indagine su OpenAI per un presunto legame con una sparatoria avvenuta presso la Florida State University, il dibattito si sposta sulla responsabilità legale e sull’impatto reale sul lavoro, dove un quinto della forza lavorativa statunitense dichiara che l’IA sta già svolgendo parti dei propri compiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e sicurezza: il muro di OpenAI tra rischi cyber e indagini

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