Pirelli e Univrses hanno annunciato una collaborazione strategica per sviluppare soluzioni avanzate nel settore della mobilità connessa. L’obiettivo è rafforzare il Cyber Tyre, un prodotto che integra intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza e le infrastrutture stradali. La partnership prevede l’uso di tecnologie innovative per ottimizzare le prestazioni dei pneumatici e garantire una maggiore affidabilità durante l’uso.

Pirelli e Univrses annunciano una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di soluzioni avanzate per la mobilità connessa. L’accordo prevede l’integrazione delle tecnologie di visione artificiale basate sull’AI della società svedese all’interno del sistema Cyber Tyre, oltre all’ingresso di Pirelli nel capitale di Univrses con una quota del 30% e un’opzione per salire fino alla maggioranza. L’intesa mira a rafforzare il ruolo dei pneumatici come sensori intelligenti e ad ampliare le capacità di raccolta e analisi dei dati sulle condizioni della strada. Da un lato, l’obiettivo è migliorare sicurezza e prestazioni dei veicoli; dall’altro, offrire strumenti più evoluti per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture viarie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pirelli rafforza il Cyber Tyre con l’IA di Univrses per sicurezza e infrastrutture

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