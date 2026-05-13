A Imola, dopo diversi anni, è tornata in occasione di un premio prestigioso, incontrando persone significative per il suo percorso di rinascita. I versi speciali di Catia sono stati dedicati a Montecatone, dove aveva trovato ispirazione tra i corridoi e nelle stanze di vari centri di riabilitazione. La cerimonia ha rappresentato un momento di emozione, con la protagonista che ha rivissuto ricordi e momenti importanti legati a questa città.

A Imola aveva trovato ispirazione, tra i corridoi e nelle stanze di Montecatone e Casa Guglielmi. A Imola, dopo anni, è tornata, a ricevere un premio prestigioso, a riabbracciare persone importanti per lei e la sua rinascita e a riassaporare un’aria che la fa commuovere. Catia Nardocci, psicologa per formazione, docente e mediatrice per professione, poetessa per vocazione, ha ricevuto nei giorni in città un premio speciale, che la inorgoglisce forse più di altri, dei tanti che ha ricevuto: la Menzione D’Onore con Diploma e Medaglia per l’opera ’ Alda Merini ’, poesia scritta appositamente per il concorso intitolato alla grande autrice di versi milanese scomparsa nel 2009.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I versi speciali di Catia: "Devo tutto a Montecatone"

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