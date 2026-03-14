Inclusione scolastica | perché le classi speciali non sono la soluzione | dall’Intelligenza artificiale al curriculum inclusivo INTERVISTA alla professoressa Catia Giaconi

Un recente approfondimento affronta il tema dell’inclusione scolastica, evidenziando perché le classi speciali non rappresentano la soluzione migliore. La professoressa Catia Giaconi spiega come l’intelligenza artificiale e un curriculum realmente inclusivo possano offrire alternative più efficaci per garantire pari opportunità a tutti gli studenti, senza ricorrere a strutture separate.

Un tema centrale nella scuola italiana è la qualità dell’inclusione alla luce dell’azione dell’insegnante di sostegno e, a tal proposito, l'Università di Cassino ha voluto approfondire questo argomento nell'ambito delle attività del X ciclo del corso di specializzazione per il sostegno, dove la professoressa Catia Giaconi, Prorettrice Vicaria dell’Università di Macerata, docente di didattica e pedagogia speciale e Presidente SIPeS - Società Italiana di Pedagogia Speciale, lo scorso 7 marzo ha tenuto una lectio magistralis sulla formazione del docente di sostegno. L'articolo Inclusione scolastica: perché le classi speciali non sono la soluzione: dall’Intelligenza artificiale al curriculum inclusivo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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