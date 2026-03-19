Centri per l'Impiego in Campania i sindacati si spaccano Cisl e Uil contro la Cgil | Fa allarmismo

In Campania, i sindacati si dividono sulla gestione dei centri per l'impiego, con Cisl e Uil che criticano la Cgil accusandola di fare allarmismo. La discussione riguarda principalmente le modalità di funzionamento e le criticità del sistema, mentre le tre sigle si confrontano pubblicamente sulle rispettive posizioni. La polemica si sviluppa in un contesto di tensioni tra le organizzazioni sindacali coinvolte.

Sui centri per l'impiego in Campania i sindacati si spaccano. Cisl e Uil: "Il tema vero è fare nuove assunzioni di personale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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