I Sempio… Garlasco il commento nello studio di Bianca Berlinguer | gelo in diretta

Durante un confronto televisivo, si è discusso del processo per l’omicidio di Chiara Poggi, con particolare attenzione alle ultime indagini che coinvolgono Andrea Sempio. La giornalista Bianca Berlinguer ha condotto lo studio, dove si è parlato anche di dichiarazioni e testimonianze raccolte nel corso delle indagini. In diretta, alcune reazioni sono risultate fredde e tese, riflettendo la delicatezza del tema trattato.

Nuovo confronto televisivo sul delitto di Omicidio di Chiara Poggi e sul ruolo di Andrea Sempio nelle ultime indagini. A riaccendere il dibattito è stata la trasmissione È Sempre Cartabianca, dove ospiti e giornalisti si sono confrontati sugli elementi emersi nelle ultime settimane e sull’attenzione mediatica che continua a circondare il caso. Nel corso della puntata si è parlato soprattutto degli indizi raccolti dagli investigatori e della perizia sul dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Al centro del confronto anche il peso delle intercettazioni e il rischio di un nuovo “processo mediatico”, tema più volte richiamato dagli ospiti presenti in studio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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