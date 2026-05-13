I residenti delle case popolari denunciano di sentirsi abbandonati sia dal Comune sia dall’Aler, affermando di aver dovuto intervenire da soli per effettuare alcune riparazioni. Secondo quanto riferiscono, vivono in condizioni precarie, con infiltrazioni d’acqua, tubi vecchi, muffa e piante non curate che rischiano di cadere. Le loro parole tracciano un quadro di disagio e trascuratezza nelle abitazioni assegnate, senza interventi da parte delle istituzioni.

"Ci hanno abbandonato, viviamo in case da terzo mondo con infiltrazioni d’acqua, tubi vecchi, muffa, piante che non vengono curate e rischiano di cadere". Sono arrabbiati gli inquilini delle case popolari di via Parri 3 a Rho. Ma non rassegnati. "Abbiamo deciso di fare dei lavori di manutenzione in attesa che intervengano Aler e Comune ". Da anni lamentano mancata manutenzione e degrado sia in alcuni appartamenti che nelle parti comuni delle palazzine. "Le colonne dell’acqua sono vecchie, si rompono e provocano infiltrazioni negli appartamenti, non vengono sostituite ma rattoppate. Anche il cancello carraio è rotto da anni quindi rimane sempre aperto, ci promettono un intervento di sistemazione, ma non abbiamo ancora visto nessuno".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I residenti delle case popolari: "Abbandonati da Comune e Aler. I lavori ce li facciamo da soli..."

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