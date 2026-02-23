Case popolari più ecologiche Lavori in sedici edifici del Comune

Il Comune di Milano ha avviato lavori su sedici edifici di edilizia popolare per migliorare l’efficienza energetica. La causa è l’esigenza di ridurre i consumi e le emissioni di CO2, intervenendo su isolamento, infissi e sistemi di illuminazione. Gli interventi prevedono la sostituzione delle vecchie finestre e l’installazione di nuove luci a basso consumo. La decisione mira a rendere gli alloggi più sostenibili e confortevoli per gli inquilini. I lavori sono in corso in diverse zone della città.

Rendere gli stabili di edilizia residenziale pubblica efficienti sotto il profilo energetico, intervenendo su isolamento termico, infissi e illuminazione, resta uno degli obiettivi del Comune di Milano. La Giunta ha riconosciuto l’interesse pubblico per un nuovo progetto da realizzare attraverso una procedura di Partenariato Pubblico Privato che riguarda tre complessi - per un totale di 16 edifici interessati: via Val Bavona 2, Largo Boccioni 10 e via Cogne 4. Il progetto è condiviso con il Comune di Bergamo che, a sua volta, ha deliberato l’interesse pubblico per gli interventi di efficientamento energetico riguardanti quattro complessi - per un totale di cinque edifici interessati - che ospitano alloggi pubblici di sua proprietà: via Einstein 51, 53, 55; via Pignolo 42; via Sant’Ambrogio 8, 10, 12 e via Tolstoj 1, 3, 5, 9, 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

