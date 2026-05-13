I pronostici di mercoledì 13 maggio | finale Coppa Italia Liga Ligue 1 e Premier League

Da ilveggente.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio si svolgeranno diverse partite di rilievo nel calcio europeo, tra cui la finale di Coppa Italia tra le squadre di Lazio e Inter all’Olimpico. Oltre a questa, sono in programma incontri di Liga, Ligue 1 e Premier League, con varie sfide che interesseranno i campionati nazionali. La finale di Coppa Italia rappresenta l’ultimo titolo in palio nella stagione italiana di calcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I pronostici di mercoledì 13 maggio, c’è la finale di Coppa Italia Lazio-Inter e partite di Liga, Ligue 1 e Premier League Si assegna all’Olimpico il terzo ed ultimo titolo della stagione calcistica italiana: la  Coppa Italia. Sarebbe indubbiamente la ciliegina sulla torta per l’ Inter, che già una settimana fa ha strappato lo scudetto dalla maglia del Napoli vendicando lo scorso anno e chiudendo i giochi per il tricolore con tre giornate d’anticipo. Per la  Lazio  invece la coppa nazionale è questione di vita e di morte, visto che i biancocelesti, noni in classifica, solo attraverso la vittoria di questo trofeo riusciranno a riconquistare la qualificazione ad una coppa europea, in questo caso l’Europa League.🔗 Leggi su Ilveggente.it

i pronostici di mercoled236 13 maggio finale coppa italia liga ligue 1 e premier league
© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 13 maggio: finale Coppa Italia, Liga, Ligue 1 e Premier League
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

I pronostici di mercoledì 22 aprile: Coppa Italia, Liga, Premier League e Ligue 1Sia per l’Atalanta che per la Lazio, considerando la piega che hanno preso le rispettive stagioni, la Coppa Italia ha un peso specifico non...

I pronostici di sabato 2 maggio: Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League e Ligue 1I pronostici di sabato 2 maggio, ci sono partite di Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League, Eredivisie e Ligue 1 I principali campionati europei...

Temi più discussi: Pronostico Lazio-Inter quote e analisi 36ª giornata Serie A; SportMediaset: Finale di Coppa Italia: i pronostici Video; Pronostici Lazio - Inter: l'antipasto della finale di Coppa Italia; Lazio-Inter pronostico e quote: il parere dell'esperto sulla Finale di Coppa Italia.

coppa italia i pronostici di mercoledìPronostico Lazio-Inter, chi conquisterà la Coppa Italia?A distanza di appena quattro giorni dal netto 3-0 in campionato, Lazio e Inter si ritrovano nuovamente faccia a faccia, questa volta con in palio un trofeo. tuttomercatoweb.com

coppa italia i pronostici di mercoledìPronostico Lazio-Inter, tra sogno double e pass per l’Europa: una coppa da vincere a tutti i costiLazio-Inter è la finale della Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, formazioni, pronostico, tv in chiaro e streaming. ilveggente.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web