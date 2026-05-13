Mercoledì 13 maggio si svolgeranno diverse partite di rilievo nel calcio europeo, tra cui la finale di Coppa Italia tra le squadre di Lazio e Inter all’Olimpico. Oltre a questa, sono in programma incontri di Liga, Ligue 1 e Premier League, con varie sfide che interesseranno i campionati nazionali. La finale di Coppa Italia rappresenta l’ultimo titolo in palio nella stagione italiana di calcio.

I pronostici di mercoledì 13 maggio, c’è la finale di Coppa Italia Lazio-Inter e partite di Liga, Ligue 1 e Premier League Si assegna all’Olimpico il terzo ed ultimo titolo della stagione calcistica italiana: la Coppa Italia. Sarebbe indubbiamente la ciliegina sulla torta per l’ Inter, che già una settimana fa ha strappato lo scudetto dalla maglia del Napoli vendicando lo scorso anno e chiudendo i giochi per il tricolore con tre giornate d’anticipo. Per la Lazio invece la coppa nazionale è questione di vita e di morte, visto che i biancocelesti, noni in classifica, solo attraverso la vittoria di questo trofeo riusciranno a riconquistare la qualificazione ad una coppa europea, in questo caso l’Europa League.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 13 maggio: finale Coppa Italia, Liga, Ligue 1 e Premier League

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