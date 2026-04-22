Mercoledì 22 aprile sono in programma diverse partite tra Coppa Italia, Liga, Premier League, Ligue 1 e altri campionati minori. Tra le gare in evidenza ci sono quelle di Atalanta e Lazio nella competizione italiana, entrambe con obiettivi importanti considerando l’andamento delle rispettive stagioni. Le partite di questi campionati si svolgono in un contesto di alta tensione e determinazione, con molte squadre impegnate a raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Sia per l’Atalanta che per la Lazio, considerando la piega che hanno preso le rispettive stagioni, la Coppa Italia ha un peso specifico non indifferente. Vincendola, infatti, oltre a portarsi a casa un trofeo, nerazzurri e biancocelesti si qualificherebbero pure all’Europa League. Obiettivo difficile (o addirittura impossibile nel caso dei capitolini) da conquistare attraverso il campionato. La Dea, nonostante la strepitosa rimonta da quando in panchina c’è Raffaele Palladino, è reduce da una sconfitta e un pareggio nei due delicatissimi scontri diretti con Juventus (0-1) e Roma (1-1) che ne hanno minato le ambizioni europee. Si sfidano due squadre che arrivano con stati d’animo opposti: la Dea è reduce da due scontri diretti che hanno spento i sogni Champions, mentre la Lazio ha ritrovato entusiasmo dopo aver violato il “Maradona”.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 22 aprile: Coppa Italia, Liga, Premier League e Ligue 1

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