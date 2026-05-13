Nel fine settimana del 15 e 16 maggio si svolgerà la trentasettesima giornata di campionato in Serie A, con tutte le squadre in campo. Contestualmente, si disputeranno anche le partite di Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, coinvolgendo i principali campionati europei. Le gare interessano diverse fasce orarie e vedranno protagonisti numerosi club che cercano di ottenere punti decisivi nelle ultime giornate di stagione.

I pronostici del weekend, trentasettesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Sporting CP, Nizza, Napoli, Hoffenheim e Heidenheim. Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Union Berlin-Augsburg, Eintracht Francoforte-Stoccarda, Werder Brema-Borussia Dortmund, Friburgo-Lipsia e Heerenveen-Ajax. Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici del weekend (15-16 maggio): Serie A e campionati esteri

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