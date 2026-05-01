Nel fine settimana del 1 e 2 maggio si svolge la trentacinquesima giornata di campionato in Serie A, con tutte le principali competizioni europee che tornano in campo. Sono previste partite anche in Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, confermando l’attenzione verso le ultime giornate dei rispettivi campionati. Le sfide coinvolgono diverse squadre italiane e straniere, con i match che si svolgono nel weekend.

I pronostici del weekend, trentacinquesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per PSG, Monaco, Arsenal, Inter e Juventus. Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Manchester United-Liverpool, Ajax-PSV, Newcastle-Brighton, Bayer Leverkusen-Lipsia e AZ-Twente. Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici del weekend (1-2 maggio): Serie A e campionati esteri

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