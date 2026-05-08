Nel fine settimana si svolgerà la trentaseiesima giornata di campionato in Serie A, con partite anche nei principali campionati europei come Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Sono in programma diverse sfide che coinvolgono squadre di vari paesi, con incontri previsti in tutte le competizioni. Partite che si terranno tra sabato 8 e domenica 9 maggio, coinvolgendo club di alto livello e diverse classifiche di vertice.

I pronostici del weekend, trentaseiesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Brighton, PSG, Como, Cremonese e Lipsia. Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Stoccarda-Bayer Leverkusen, Barcellona-Real Madrid, Monaco-Lille, Milan-Atalanta e Ajax-Utrecht. Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici del weekend (8-9 maggio): Serie A e campionati esteri

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