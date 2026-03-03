Capobianco Conflavoro | Fino a 33 miliardi di impatto 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischio

Capobianco di Conflavoro ha stimato un impatto economico fino a 33 miliardi di euro, con una conseguenza di circa 100 euro in più al mese per ogni famiglia e la perdita di 200mila posti di lavoro. Con l'escalation nel Medio Oriente, si prevede che l’Italia possa affrontare ripercussioni di vasta portata sul piano finanziario e occupazionale.

“Con l'escalation in Medio Oriente l'Italia rischia un contraccolpo economico senza precedenti: fino a 33 miliardi di euro di impatto complessivo in sei mesi nello scenario di blocco prolungato dello Stretto di Hormuz, pari a circa l'1,5% del PIL, con picchi del 3,5% per la manifattura e bollette in aumento fino al 30-40%”. È l'analisi del Centro Studi di Conflavoro illustrata dal presidente Roberto Capobianco dopo l'attacco congiunto Israele-Usa contro l'Iran. “Dallo Stretto di Hormuz transita il 20% del petrolio mondiale e l'intero flusso delle nostre importazioni energetiche dal Golfo Persico, pari a 9,6 miliardi di euro. In caso di escalation prolungata il greggio potrebbe salire fino al 75-80% e i costi logistici fino al 25-30%”, avverte Capobianco. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Capobianco (Conflavoro): “Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischio” Iran, (Capobianco) Conflavoro: “Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischio”“Con l’escalation in Medio Oriente l’Italia rischia un contraccolpo economico senza precedenti: fino a 33 miliardi di euro di impatto complessivo in... Una media di 33 euro al mese per famiglia spesi in cultura. I dati dell’ultimo decennio (col blackout del Covid) – IL’Italia è il primo Paese al mondo per il Patrimonio storico, artistico e culturale. Una raccolta di contenuti su Capobianco (Conflavoro): “Fino a 33 miliardi di impatto. Temi più discussi: Lavoratori stranieri, Conflavoro: 1 nuovo contratto su 4; Iran, Capobianco, Conflavoro: Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischio; Decreto Bollette. Capobianco (Conflavoro): Sfida sarà garantire accesso piccole imprese a contratti di lungo termine per l’energia; Gratteri attacca sugli organici, Nordio: Smentito dalle cifre. Non assume la pacatezza chiesta da Mattarella. Iran, (Capobianco) Conflavoro: Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischioEscalation in Medio Oriente, l’allarme di Conflavoro: fino a 33 miliardi di impatto sull’Italia e bollette in corsa se salta lo Stretto di Hormuz ... ilgiornale.it Dazi. Capobianco (Conflavoro): Preoccupa escalation dello scontro commerciale. Puntare su negoziato e aprire a mercati emergentiL’entrata in vigore dei dazi al 30% sulle merci europee esportate negli Stati Uniti, prevista per il 1° agosto desta forte preoccupazione. Dai beni alimentari ai prodotti farmaceutici, il rischio è ... affaritaliani.it Nino Capobianco - facebook.com facebook “Chiara Capobianco.Architettura di una metamorfosi”è la mostra pensata appositamente per la Galleria delle Vasche del Mattatoio e dedicata alla trasformazione come condizione permanente dell’esistenza,a cura di Capo.bianco e Michele Citro.Ingresso grat x.com