Con l’escalation in Medio Oriente, l’Italia potrebbe affrontare un impatto economico fino a 33 miliardi di euro, secondo Conflavoro. Si stima che le famiglie potrebbero perdere circa 100 euro al mese, mentre circa 200 mila posti di lavoro sarebbero a rischio. La situazione ha generato preoccupazioni tra le associazioni di categoria, che evidenziano possibili ripercussioni sul sistema produttivo e sulle imprese italiane.

“Con l’escalation in Medio Oriente l’Italia rischia un contraccolpo economico senza precedenti: fino a 33 miliardi di euro di impatto complessivo in sei mesi nello scenario di blocco prolungato dello Stretto di Hormuz, pari a circa l’1,5% del PIL, con picchi del 3,5% per la manifattura e bollette in aumento fino al 30-40%”. È l’analisi del Centro Studi di Conflavoro illustrata dal presidente Roberto Capobianco dopo l’attacco congiunto Israele-Usa contro l’Iran. “Dallo Stretto di Hormuz transita il 20% del petrolio mondiale e l’intero flusso delle nostre importazioni energetiche dal Golfo Persico, pari a 9,6 miliardi di euro. In caso di escalation prolungata il greggio potrebbe salire fino al 75-80% e i costi logistici fino al 25-30%”, avverte Capobianco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, (Capobianco) Conflavoro: “Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischio”

Una media di 33 euro al mese per famiglia spesi in cultura. I dati dell’ultimo decennio (col blackout del Covid) – I[Coautore: Mariano Ferrazzano] L’Italia è il primo Paese al mondo per il Patrimonio storico, artistico e culturale.

Manovra, Capobianco (Conflavoro): lavoro e contratti al centro, ora politiche strutturali per le impreseIl presidente nazionale: "La Legge di Bilancio 2026, pur in un quadro di risorse contenute, rappresenta una base positiva per sostenere lavoro e...

Altri aggiornamenti su Iran, (Capobianco) Conflavoro: “Fino a 33 miliardi di impatto.

Temi più discussi: Iran, Capobianco, Conflavoro: Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischio; Gratteri attacca sugli organici, Nordio: Smentito dalle cifre. Non assume la pacatezza chiesta da Mattarella; Iran, Meloni convoca d'urgenza Tajani, Salvini e Crosetto a Palazzo Chigi. Riunione d'emergenza dopo l'attacco di Trump e Netanyahu; Iran, la guerra come investimento ad alto rendimento: lo scandalo di informazioni militari segrete divulgate per guadagno.

Iran, Capobianco, Conflavoro: Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischioCon l’escalation in Medio Oriente l’Italia rischia un contraccolpo economico senza precedenti: fino a 33 miliardi di euro di impatto complessivo in sei ... affaritaliani.it

Guerra Iran-Israele, Conflavoro: Rincari da 100 euro al mese per famiglia e 200mila lavoratori a rischioCon la possibile escalation militare in Medio Oriente, l’Italia rischia un contraccolpo economico senza precedenti: 32,9 miliardi di euro per sei mesi di conflitto, con bollette in aumento del 40% e ... affaritaliani.it

#Iran Le truppe israeliane dell'IDF sono entrate in Libano nella notte per prendere nuove posizioni e prevenire il "fuoco diretto" sulle comunità israeliane; lo spiega il ministro della Difesa, Katz. IDF: non è un'operazione su larga scala, ma una "misura tattica". - facebook.com facebook

Iran, Larijani minaccia: “Combatteremo a lungo”. Pugno duro nelle strade - la Repubblica x.com