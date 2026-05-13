Il torneo di tennis prosegue con un nuovo appuntamento tra due giocatori già affrontatisi in passato sulla terra rossa. Entrambi hanno già incrociato le racchette in diverse occasioni e in diversi tornei, creando un precedente di scontri diretti tra loro. La sfida si inserisce nel percorso di uno dei due verso il tentativo di conquistare un sesto titolo consecutivo in un torneo Masters 1000 e il primo in casa.

Il cammino verso la conquista del sesto Masters 1000 consecutivo e del primo titolo nel torneo di casa prosegue con la sfida ad una vecchia conoscenza. Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia Jannik Sinner, numero uno del mondo, affronta infatti il russo Andrey Rublev. Quella tra il finalista della scorsa edizione e la testa di serie numero dodici del seeding capitolino sarà l’undicesimo incrocio della storia tra i due giocatori. Il bilancio dei precedenti, come potrebbe apparire abbastanza logico, pende dalla parte del tennista italiano che conduce per 7-3. All’interno di una storia così ampia, nella quale il materiale certamente...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I precedenti tra Sinner e Rublev: diversi confronti sulla terra rossa

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