Montecarlo Sinner batte Zverev in due set | è finale sulla terra rossa

Nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, disputatosi sabato 11 aprile, Jannik Sinner ha superato in semifinale Alexander Zverev con il risultato di due set a zero. Con questa vittoria, il tennista italiano si è qualificato per la prima volta in carriera alla finale del torneo sul campo in terra rossa. La partita si è conclusa con il punteggio che ha decretato il passaggio di Sinner alla fase decisiva della competizione.

Montecarlo, 11 aprile 2026 – Jannik Sinner vola per la prima volta in carriera in finale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto in semifinale Alexander Zverev, oggi sabato 11 aprile. Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il 28enne tedesco, numero 3 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e 23 minuti. Sinner affronterà in finale il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e del tabellone e il monegasco Valentin Vacherot, numero 23 del ranking Atp. (Fonte Adnkronos) Foto Italia Team – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner sulla terra rossa: Humbert travolto in due setÈ stata la prima gara della stagione sulla superficie che ama di meno, la terra rossa, ma Jannik Sinner dimostra di aver già preso “confidenza”: al... Atp Montecarlo, Sinner in finale: Zverev battuto in due setMontecarlo, 11 aprile 2026 – È in finale Jannik Sinner dopo aver battuto Alexander Zverev ai quarti dell’Atp di Montecarlo.