I poliziotti che vendevano i segreti di calciatori e cantanti blitz a Napoli di Gratteri | quanto si facevano pagare e come funzionava lo spionaggio

Nella città di Napoli, un’operazione delle forze dell’ordine ha scoperto un gruppo di agenti di polizia coinvolto in attività di spionaggio e vendita di informazioni riservate. Gli agenti raccoglievano dati su diverse figure pubbliche, tra cui sportivi, artisti e imprenditori, e li vendevano a una decina di agenzie investigative private. L’indagine ha portato al sequestro di oltre un milione di informazioni riservate e all’arresto di alcuni soggetti coinvolti.

Estraevano dati su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. Poi vendevano queste informazioni, oltre un milione, per denaro ad una decina di agenzie di investigazioni private. Sono migliaia le potenziali parti offese nell’indagine della Procura di Napoli diretta dal procuratore Nicola Gratteri tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano. Coinvolti circa 30 agenti, destinatari delle misure cautelari: 4 in carcere, 6 ai domiciliari, 19 con obbligo di dimora. « Poliziotti infedeli si sono venduti e per soldi, con un tariffario, usavano computer e password per esfiltrare dati su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantati e calciatori famosi e hanno ceduto queste informazioni», spiega Gratteri.🔗 Leggi su Open.online

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