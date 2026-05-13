Oggi alle 17 si terrà la presentazione di un libro che raccoglie le riflessioni di Achille Occhetto, figura centrale della Svolta della Bolognina. All’evento interverranno Augusto Barbera e Stefano Passigli, che discuteranno insieme all’autore dei temi legati alla sinistra e alla democrazia. L'incontro si svolge in un contesto di approfondimento sui cambiamenti politici e sulle prospettive del centrosinistra.

’Oltre il baratro, ripensare la sinistra e la democrazia’. Augusto Barbera e Stefano Passigli oggi alle 17 presentano – insieme all’autore Achille Occhetto – il volume sulle riflessioni del protagonista della Svolta della Bolognina. L’appuntamento nella Biblioteca dell’Archiginnasio (Sala Stabat Mater). Vi è un filo rosso che collega le tante riflessioni di questo libro: la convinzione che valori come libertà ed eguaglianza, fondamentali per l’umana convivenza, sono inscindibili dalla democrazia, e che le concrete vicende della politica condizionano la qualità della nostra vita e richiedono il nostro impegno. Occhetto si impegna così in un pensiero sui maggiori temi che toccano il nostro vivere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I pensieri di Occhetto. Democrazia e sinistra: "Oltre il baratro"

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