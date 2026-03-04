Occhetto | Democrazia nel mondo è in pericolo come nel fascismo – Il video

Un commento recente afferma che nel mondo attuale ci sono potenze spietate non elette da nessuno che dominano le dinamiche globali. Secondo l’oratore, la democrazia si trova in una condizione di pericolo paragonabile a quella vissuta durante il fascismo. La dichiarazione è stata resa pubblicamente durante un evento a Roma il 3 marzo 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "A dominare il mondo ci sono potenze spietate non elette da nessuno, la democrazia è in pericolo, come nel fascismo". Così Achille Occhetto, l'ultimo segretario del Pci, alla Camera di Commercio di Roma per la festa del suo 90esimo compleanno. Fonte: Agenzia Vista

