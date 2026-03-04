Occhetto | Nel mio libro Oltre il baratro spiego necessita di ripensare la sinistra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Il mio messaggio è complicato, lo spiego nel mio libro "Oltre il baratro", dove spiego come ci sia necessità di ripensare la sinistra. Vedo che la sinistra fa la sua battaglia, spero che riesca a vincerla". Così Achille Occhetto, l'ultimo segretario del Pci, alla Camera di Commercio di Roma per la festa del suo 90esimo compleanno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L’ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un’enoteca della capitale «Basta un peschereccio a Ostia e 5 droni per colpire Palazzo Chigi e... 🔗 Leggi su Open.online

90esimo compleanno per Achille Occhetto, abbraccio e foto con la segretaria Pd Schlein – Il video(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 Festa alla Camera di Commercio di Roma per il 90esimo compleanno di Achille Occhetto, l'ultimo segretario del Pci.

Leggi anche: Referendum, bio di Tina Anselmi: “Il mio è un No convinto, a Nordio regalo il mio libro sulla P2”

Una selezione di notizie su Occhetto Nel mio libro Oltre il baratro....

Temi più discussi: Occhetto: Nel mio libro Oltre il baratro spiego necessita di ripensare la sinistra; L’utopia del possibile tra sinistra e democrazia; Occhetto: Su Praga il Pci mi processò. Ho sofferto per la svolta; Achille Occhetto 90 anni (3.03.2026).

Occhetto: Nel mio libro Oltre il baratro spiego necessita di ripensare la sinistraLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Occhetto, la Bolognina e quella fatidica domanda. In un libro la storia dell'ultima domenica del PciÈ la storia, individuale e collettiva, di una generazione di giornalisti chiamati a fare i conti con il loro essere comunisti e di lavorare per il giornale del Pci, L’Unità. Orgogliosa e insieme ... corrieredibologna.corriere.it

Elly Schlein scopre papà Occhetto. Tutti a Roma per i 90 anni dell’ex segretario del Pci-Pds. Pure D’Alema e Veltroni, che non si salutano. Ritratto di ex comunisti in un interno. Di @SalvatoreMerlo x.com

Il Giornale. . Ecco perché Occhetto, che ha da poco compiuto 90 anni e che ha detto che voterà no al referendum, è il volto perfetto del nuovo Partito democratico guidato da Elly Schlein, che ha riportato l’orologio della politica ad almeno trent’anni fa facebook