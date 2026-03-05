Regione e Comuni pugliesi studiano un piano Anti Xylella | Tre milioni di euro per azioni di contenimento

Regione e Comuni pugliesi hanno avviato uno studio con un budget di tre milioni di euro destinato a contenere la diffusione della Xylella. Oggi si è tenuto un incontro tra l’assessore regionale all’Agricoltura e i rappresentanti di Anci Puglia, guidati dalla presidente Fiorenza Pascazio, con l’obiettivo di definire le strategie di intervento contro la diffusione della sputtacchina.

Un incontro per mettere a fuoco la strategia contro la diffusione della sputtacchina. L'assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Paolicelli, ha dialogato oggi con i referenti di Anci Puglia, guidati dalla presidente Fiorenza Pascazio, per pianificare azioni che blocchino lo spargimento dell'insetto vettore del batterio della Xylella fastidiosa nel territorio pugliese. "In vista della pubblicazione dei provvedimenti dell'Osservatorio Fitosanitario con le prescrizioni obbligatorie relative alle lavorazioni dei terreni necessarie per contrastare la diffusione dell'insetto vettore del batterio della Xylella fastidiosa, ho risposto in...