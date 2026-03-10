Trattori rubati e richieste di riscatto nelle campagne baresi | l' allarme del Procuratore sulle estorsioni agli agricoltori

Nelle campagne del Barese sono stati segnalati furti di trattori e macchinari agricoli, con alcune richieste di riscatto agli agricoltori. Il procuratore della Repubblica di Bari ha partecipato a un incontro a Bitonto, dove ha sottolineato il problema delle estorsioni legate a questi episodi. La questione è stata al centro della discussione tra le autorità locali e gli operatori del settore.

Il tema affrontato durante un vertice sulla siurezza tra forze dell'ordine e istituzioni a Bitonto. Reati in calo nel territorio, ma aumenta il fenomeno del "cavallo di ritorno" Furti di trattori e macchinari agricoli nel mirino della criminalità nel Barese. A focalizzare l'attenzione sul tema è stato il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi, intervenuto ieri mattina a Bitonto nel corso di un incontro dedicato al tema della sicurezza nel territorio. Secondo Rossi, infatti, solo attraverso le denunce è possibile ricostruire i fenomeni criminali e sviluppare indagini che possano portare all’individuazione e al perseguimento dei responsabili. 🔗 Leggi su Baritoday.it

