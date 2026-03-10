Perché l’Iran attacca anche i paesi arabi del Golfo

L’Iran ha recentemente condotto attacchi contro alcuni paesi arabi del Golfo, suscitando preoccupazioni nella regione. Le azioni militari sono state confermate da fonti ufficiali e riguardano obiettivi specifici in territori rivendicati dall’Iran. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra le nazioni coinvolte, con una risposta immediata di alcune autorità locali.

Si può essere un’oasi di pace e prosperità nel cuore di una delle zone più instabili del pianeta? Questa domanda i paesi arabi del Golfo preferivano non porsela, affidandosi a un equilibrismo che finora gli era sempre riuscito. Le cose, però, sono cambiate dopo il 28 febbraio scorso, data dell’inizio della guerra scatenata dai bombardamenti di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Il regime di Teheran ha risposto mettendo in pratica le sue minacce e lanciando centinaia di missili e droni in direzione dei suoi vicini arabi: Qatar, Emirati Arabi, Kuwait, Bahrein e naturalmente Arabia Saudita. Gli attacchi sono proseguiti, in un conflitto che appare inedito per diverse ragioni. 🔗 Leggi su Internazionale.it

