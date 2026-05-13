I musei diocesani di Lanciano e Ortona conquistano le scuole

Oltre 500 studenti delle scuole di Lanciano e Ortona, provenienti dall'infanzia fino alle scuole medie, hanno partecipato a un progetto di laboratori didattici nei musei diocesani delle due città. L'iniziativa, iniziata a gennaio, mira a coinvolgere i giovani attraverso attività educative e interattive, con l’obiettivo di avvicinarli alla storia e alla cultura locale. La partecipazione è stata numerosa e varia, coinvolgendo diverse fasce di età.

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