I musei di Strada Nuova conquistano le 3 stelle Michelin

I Musei di Strada Nuova ottengono le tre stelle Michelin nella nuova guida “Voyage et Cultures” proprio in questo 2026, anno del ventennale dall'inserimento dei Rolli nel Patrimonio Unesco. Un riconoscimento importante per palazzo Rosso, palazzo Bianco e palazzo Tursi: secondo i criteri Michelin.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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