Mostre e nuove sedi Capolavori dell’arte nei Musei Diocesani

Per quasi un mese, i Musei Diocesani si preparano ad accogliere visitatori con esposizioni di grande richiamo e nuove sedi dedicate alle opere d’arte. Durante questo periodo, vengono allestite mostre temporanee che valorizzano i capolavori più significativi, offrendo un’occasione per approfondire la storia e il patrimonio culturale locale. L’apertura di queste iniziative coinvolge la comunità e stimola l’interesse verso il patrimonio artistico della regione.

di Anna Mangiarotti Quaranta giorni in attesa della Pasqua, il tempo liturgico della Quaresima è occasione al Museo Diocesano di Milano per riflettere sui grandi misteri attraverso la grande arte: ’ HANS MEMLING La Crocifissione ’, databile intorno al 1467-1470, proveniente dal Museo Civico di Palazzo Chiericati di Vicenza. Fino al 17 maggio, la mostra riunisce attorno al capolavoro del maestro fiammingo quattro artisti contemporanei: Stefano Arienti, Matteo Fato, Julia Krahn, Danilo Sciorilli, che lo interpretano ciascuno con le proprie tecniche e materiali prediletti (fotografia, video, pittura e installazione). In calendario, anche conferenze di approfondimento e aperture serali, distribuite tra 10 marzo e 29 aprile, per entrare nella profondità spirituale di questo Calvario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

