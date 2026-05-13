I muri di Catarratti imbrattati per le elezioni Palazzo Zanca fa dietrofront

I muri di Catarratti sono stati imbrattati per fare spazio alle affissioni elettorali. Dopo le proteste, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire e ripulire le superfici. Il consigliere del terzo Quartiere ha confermato che verranno effettuati lavori di rimozione delle scritte, ottenendo rassicurazioni da parte di Palazzo Zanca. La questione ha attirato l’attenzione della comunità locale, che si era espressa contro il danneggiamento dei muri.

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I muri di Catarratti, imbrattati per far posto alle affissioni elettorali, saranno ripuliti. Lo annuncia il consigliere del terzo Quartiere, Alessandro Geraci, rassicurato da Palazzo Zanca. Geraci nei giorni scorsi aveva sollevato la questione contestando la scelta di dipingere con spray le opere.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Elezioni, muri imbrattati come 40 anni fa Catarratti imbrattato: Geraci chiede pulizia per i muri elettorali? Domande chiave Come influenzeranno le piogge invernali lo stato del muro imbrattato? Perché l'amministrazione permette affissioni su opere di... Argomenti più discussi: I muri di Catarratti imbrattati per le elezioni, Palazzo Zanca fa dietrofront; Muri estetici imbrattati a Catarratti per le elezioni amministrative, Geraci (M5S) : Palazzo Zanca fa marcia indietro, accolta la mia denuncia, verrà rimossa la vernice e tolti gli spazi d’affissione; Il comune di Messina imbratta un muro per esporre i manifesti elettorali; Elezioni, muri imbrattati come 40 anni fa. Messina, i sindacati di Palazzo Zanca a confronto con il commissarioUna situazione non facile, quella prospettata dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle rappresentanze unitarie del Comune, tra dubbi, rivendicazioni e anche il timore che possa non esserci ... msn.com