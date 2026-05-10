Catarratti imbrattato | Geraci chiede pulizia per i muri elettorali

L’amministrazione comunale ha richiesto di pulire i muri elettorali imbrattati nel centro cittadino. Si solleva il problema delle piogge invernali che potrebbero peggiorare lo stato delle superfici sporche. Inoltre, si chiede perché siano state autorizzate affissioni su muri recentemente riqualificati, nonostante siano ancora in buone condizioni. La situazione solleva interrogativi sulla gestione delle affissioni e sulla manutenzione delle aree pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influenzeranno le piogge invernali lo stato del muro imbrattato?. Perché l'amministrazione permette affissioni su opere di recente riqualificazione?. Chi deve intervenire per rimuovere i manifesti dal torrente Catarratti?. Quali conseguenze avrà il ritardo nella pulizia del patrimonio urbano?.? In Breve Geraci critica gestione elettorale stile Don Camillo e Peppone nel 2026.. Rischio danni permanenti sulla pietra per piogge invernali nel torrente Catarratti.. Richiesta di rimozione inviata oggi al commissario straordinario e ufficio elettorale.. Contrasto tra investimenti per messa in sicurezza e affissioni cartacee nel Terzo Quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catarratti imbrattato: Geraci chiede pulizia per i muri elettorali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ancora un incidente sulla Bisconte-Catarratti, Geraci: "Segnaletica non completata, manca la sicurezza"Ancora un incidente nella lunga arteria che collega i villaggi Bisconte e Catarratti con il centro cittadino. Murale della pace. Già imbrattato dopo la puliziaAncora vandali in azione contro il murale della pace sulla cabina Enel tra via Neruda e viale Europa a Bussero.