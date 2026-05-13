Durante una puntata del programma radiofonico La Pennicanza su RaiRadio2, Rosario Fiorello ha annunciato che i Måneskin torneranno sul palco dell’Ariston. La notizia, diffusa dai microfoni dell’emittente, ha suscitato grande fermento sui social e tra i fan, che aspettano da due anni questa performance. La conferma ufficiale, però, non è ancora arrivata, e l’annuncio ha generato entusiasmo e curiosità tra gli appassionati di musica.

La notizia che milioni di fan aspettavano da due anni è arrivata nel modo più inaspettato: dai microfoni di RaiRadio2, durante una puntata de La Pennicanza, Rosario Fiorello ha lanciato una bomba destinata a far tremare il web e riaccendere le speranze di un’intera generazione. I Måneskin, la band romana che ha conquistato l’Italia e il mondo con la vittoria a Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest, potrebbero tornare insieme sul palco dell’Ariston nel 2027. “ Ieri ho incontrato Ethan e Thomas dei Måneskin “, ha raccontato lo showman con la consueta naturalezza che lo contraddistingue. “ Gli ho chiesto se fosse vero che torneranno insieme e mi hanno detto di sì.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I Måneskin di nuovo sul palco dell’Ariston: la soffiata di Fiorello accende la speranza sui social

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