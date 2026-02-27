Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Gaia e Levante si sono scambiate un bacio sul palco, gesto che ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori. Tuttavia, le immagini dell’intimo momento non sono state trasmesse dalle telecamere della Rai, scatenando discussioni sui social media riguardo a un possibile taglio della regia. La scena ha suscitato reazioni di vario tipo tra il pubblico.

Le due cantanti si sono baciate al termine della loro esibizione nella serata delle cover ma sui social è esplosa la polemica per la mancata inquadratura della Rai L'ombra della censura si abbatte sul Festival di Sanremo. Al centro dell'attenzione è finita l'esibizione di Levante e Gaia che, al termine della loro performance nella serata delle cover, si sono scambiate un bacio sulla bocca che non è stato ripreso dalle telecamere della Rai. E su X è scoppiato il finimondo. Proprio come Madonna e Britney Spears, che si baciarono agli MTV Video Music Awards del 2003, Gaia e Levante hanno concluso la loro performance sulle note de "I maschi" di Gianna Nannini, iconica canzone del 1987, baciandosi sulle labbra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gaia e Levante, il bacio sul palco dell'Ariston. E sui social è polemica per il "taglio" della regia

