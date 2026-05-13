Sul red carpet di Cannes 2026, le star hanno scelto abiti che richiamano lo stile di Hollywood, con dettagli preziosi e silhouette eleganti. Tra le presenze, una famosa attrice ha attirato l’attenzione con un look brillante e sofisticato, risplendendo sotto i riflettori. Le immagini mostrano un’atmosfera di grande fascino e glamour, con celebrità che si sono presentate in abiti curati e ricercati, richiamando l’immagine di una vera soirée internazionale.

Forse siamo tornati un po’ indietro nel tempo.Nell’ultimo periodo i red carpet degli eventi più memorabili sono stati solo trasparenze e quel tocco di estremo che tanto fa chiacchierare. Mail tappeto rosso di Cannes 2026sembra diverso, le star tra protuberanze misurate, paillettes, volant e chiccheria hanno saputo conquistarsiun posto sul podio dell’eleganza. Nella serata del 12 maggio, allacerimonia di apertura della 79esima edizione del festival ha sfilato un glamour fatto di abiti d’archivio, creazioni su misura e da grande soirèe.Il fil rouge è sicuramente la classe, anche se non sono mancate neppure cadute di stile, come quella della...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - I look del red carpet di Cannes 2026 sanno di glamour, Demi Moore brilla

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