Roma | Papa nomina quattro vescovi ausiliari il 2 maggio la consacrazione

Papa Leone XIV ha annunciato la nomina di quattro nuovi vescovi ausiliari: don Stefano Sparapani, don Alessandro Zenobbi, don Andrea Carlevale e don Marco Valenti. La cerimonia di consacrazione si svolgerà il 2 maggio, alle ore 17, presso la basilica di San Giovanni in Laterano, officiata direttamente dal Pontefice. Questa informazione è stata comunicata in una nota ufficiale dal vicariato di Roma. Nomine e Sedi Titolari dei Nuovi Vescovi Ausiliari. A don Stefano Sparapani, attualmente parroco di San Basilio e vicario episcopale per il Settore Nord dell'Urbe, è stata assegnata la sede titolare di Bisenzio. Don Alessandro Zenobbi, parroco di Santa Lucia e vicario episcopale per il Settore Ovest dell'Urbe, avrà la sede titolare di Biccari. Per don Andrea Carlevale, parroco di San Giovanni Battista de Rossi, è stata prevista la sede titolare di Atella.

