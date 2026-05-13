I Guitar Wolf arrivano al Circolo ARCI Redstone

Venerdì sera al Circolo ARCI Redstone di Arezzo si terrà un concerto dei Guitar Wolf, band giapponese nota per il suo stile energico e rumoroso. L’evento è previsto per il 13 maggio 2026 e rappresenta una delle tappe della loro tournée italiana. La serata si svolgerà in un locale con una capienza limitata, aperto a un pubblico di appassionati di musica alternativa e underground.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Una serata destinata a lasciare il segno nella scena underground valdarnese. Venerdì 22 maggio il Circolo ARCI Redstone, al Restone, ospiterà infatti i Guitar Wolf, storica formazione giapponese considerata uno dei nomi più iconici del garage punk mondiale. Fondata nel 1987, la band ha costruito negli anni un’identità musicale inconfondibile, arrivando a coniare il termine “Jet Rock’n’Roll” per definire il proprio stile: una miscela potente di punk, rock’n’roll e attitudine lo-fi che nel tempo è diventata un vero culto internazionale. Pur mantenendo una forte anima underground, i Guitar Wolf sono riusciti a conquistare una fanbase fedele anche fuori dal Giappone, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Guitar Wolf arrivano al Circolo ARCI Redstone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Festa e solidarietà al Circolo Arci LoreseArezzo, 16 marzo 2026 – Una giornata di festa che si è trasformata in un gesto concreto di sostegno al territorio. Mike Stern, artista elettrico al Circolo ArciMike Stern, il chitarrista elettrico che stregò Miles Davis, figura centrale della ‘renaissance’ del jazz moderno, si esibisce stasera (alle 21,15)...