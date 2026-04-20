Stasera alle 21,15, il Circolo Arci di San Lazzaro ospita un concerto di Mike Stern, noto chitarrista elettrico che ha collaborato con Miles Davis. Stern, figura di spicco nel panorama del jazz moderno, si esibisce con la sua band composta da musicisti di talento. L'evento fa parte del Paradiso Jazz Festival 2026 e porta sul palco un artista riconosciuto a livello internazionale.

Mike Stern, il chitarrista elettrico che stregò Miles Davis, figura centrale della ‘renaissance’ del jazz moderno, si esibisce stasera (alle 21,15) con la sua band di virtuosi al Circolo Arci di San Lazzaro per Paradiso Jazz Festival 2026. Rassegna griffata Marco Coppi in cui la musica diviene linguaggio dell’ineffabile, virtuosismo, non meta-atletismo, l’occasione di ritrovare un artista che da quattro decenni attraversa il jazz e la fusion distillandoli senza clamori. Cinque nomination ai Grammy più di una dozzina di album, collaborazioni con Miles Davis, Jaco Pastorius, Billy Cobham, Stern ha costruito un linguaggio in cui jazz, rock, blues e soul convivono senza frizioni, nella scia di Hendrix, Wes Montgomery, Jim Hall e Albert King, ma filtrati da una voce che non ha mai smesso di evolversi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mike Stern, artista elettrico al Circolo Arci

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