Luigi Colturi eletto presidente Alpini Valtellina | addio

Durante l’assemblea dei delegati a Morbegno, Luigi Bigio Colturi è stato scelto come nuovo presidente della sezione valtellinese dell’Associazione Nazionale Alpini, sostituendo così il precedente rappresentante. La nomina è stata confermata ufficialmente alla fine delle votazioni, portando a termine il processo di elezione della leadership della sezione locale.

Luigi Bigio Colturi è stato eletto nuovo presidente della sezione valtellinese dell’Associazione Nazionale Alpini durante l’assemblea dei delegati svoltasi a Morbegno. L’assemblea ordinaria, tenutasi domenica 8 marzo 2026, ha sancito la fine del lungo mandato di dodici anni di Gianfranco Giambelli e l’inizio di un triennio che porterà il timone alle mani di Colturi fino al 2028. La cerimonia si è svolta in una giornata segnata da pioggia debole e temperature intorno agli 11 gradi, con venti leggeri da sud-ovest. I lavori hanno seguito i rituali tradizionali: innalzamento della bandiera e commemorazione dei caduti, per poi passare alla votazione che ha designato il successore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

