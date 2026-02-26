valanga in valtellina morti due escursionisti

Un uomo e una donna, di età stimata tra i 20 e i 30 anni, hanno perso la vita a causa di una valanga che si è staccata sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia. Il distacco nevoso si è verificato a Valdidentro, in provincia di Sondrio, poco prima delle 10.30 di questa mattina, in un’area frequentata da escursionisti e appassionati di sport invernali. Immediatamente dopo l’allarme sono scattate le operazioni di ricerca. Le squadre del Soccorso alpino, supportate dall’elisoccorso decollato da Sondrio e Bergamo, hanno raggiunto la zona del distacco in condizioni rese difficili dalla massa nevosa e dalla morfologia del terreno. Nel corso delle ricerche sono stati individuati e recuperati i corpi senza vita delle due persone, la cui identificazione è tuttora in corso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

