I giovani talenti di Fortuna FuturClassica

È stata annunciata la nascita di Fortuna FuturClassica, una nuova rassegna musicale promossa dalla IUC. L’evento si rivolge a giovani interpreti sotto i 35 anni provenienti da diversi paesi e si concentra sulla musica classica contemporanea. La manifestazione vuole offrire un palcoscenico ai talenti emergenti e si svolgerà nel corso dell’anno, coinvolgendo vari luoghi e organizzatori.

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Cosa: Nasce Fortuna FuturClassica, la nuova rassegna musicale della IUC dedicata ai giovani interpreti under 35 del panorama internazionale.. Dove e Quando: Dal 19 maggio al 29 settembre 2026, presso l’Aula Magna e il Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma.. Perché: Un’occasione imperdibile per scoprire il futuro della musica da camera, in un connubio innovativo tra esibizioni acustiche tradizionali ed esperienze digitali in live streaming.. La vibrante scena culturale capitolina si arricchisce di un nuovo, imperdibile capitolo musicale grazie all’Istituzione Universitaria dei Concerti. Nasce infatti Fortuna FuturClassica, una rassegna interamente dedicata alla valorizzazione dei musicisti under 35 più promettenti a livello internazionale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - I giovani talenti di Fortuna FuturClassica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fortuna FuturClassica: la musica dei nuovi talentiCosa: Prima edizione della rassegna musicale Fortuna FuturClassica, un ciclo di concerti dedicato ai più promettenti interpreti under 35. Leggi anche: Lavoro, torna il Premio giovani comunicatori per giovani talenti