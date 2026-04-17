Nel 2026 sarà nuovamente assegnato il Premio giovani comunicatori Icch, un concorso nazionale rivolto a studenti universitari e giovani professionisti di età compresa tra 18 e 35 anni. La competizione offre l’opportunità di affrontare sfide pratiche nel settore della comunicazione e del public affairs, coinvolgendo giovani talenti che desiderano mettere alla prova le proprie capacità. La partecipazione è aperta a chi desidera cimentarsi con progetti concreti nel campo.

Roma, 17 apr. (AdnkronosLabitalia) - Torna nel 2026 il Premio giovani comunicatori Icch, il contest nazionale dedicato a studenti universitari e giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni che desiderano mettersi alla prova con sfide reali nel campo della comunicazione e del public affairs. Giunto alla sua nona edizione, il Premio si conferma un punto di riferimento per le nuove generazioni interessate a costruire il proprio futuro professionale nel settore. Nato nel 2015 su iniziativa di Agol - Associazione giovani opinion leader, network che riunisce giovani professionisti della comunicazione e del public affairs, il premio ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare il talento under 35, stimolare il dialogo intergenerazionale e favorire un confronto diretto con aziende e professionisti del settore.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, torna il Premio giovani comunicatori per giovani talenti

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